Télécommunications : Le Groupe Orange Côte d’Ivoire annonce une progression de 36% de son résultat net consolidé au premier semestre 2024.

Ce résultat s’est élevé à 75,9 milliards FCFA contre 55,9 milliards FCFA au 30 juin 2023. Selon la direction du groupe, cette hausse s’explique par l’effet combiné de la croissance enregistrée sur le chiffre d’affaires, et l’impact des effets exceptionnels de 2023 notamment la dépréciation d’actifs.



Pour sa part, le chiffre d’affaires est en hausse de 6%, s’établissant à 527,2 milliards FCFA contre 498,7 milliards FCFA au premier semestre 2023. Concernant la hausse du chiffre d’affaires, la direction de l’entreprise la lie aux impacts positifs de la CAN en début d’année permettant d’accélérer les recrutements notamment en Côte d’Ivoire. Elle estime en outre que Orange Burkina Faso continue sa bonne performance grâce aux effets positifs des investissements de l’année dernière qui impactent fortement la croissance de la data mobile et Orange Money. Les responsables de la société de téléphonie sont par ailleurs d’avis que cette performance du cluster continue d’être négativement impactée par l’effondrement des prix de la data en Côte d’Ivoire et au Liberia, par la pression fiscale au Burkina Faso et aussi par la volatilité du taux de change au Libéria.



L’Ebitdaal connait aussi un accroissement de 8,0% à 185,2 milliards FCFA contre 171,5 milliards FCFA au 30 juin 2023.



En ce qui le concerne, le résultat d’exploitation enregistre une hausse de 31,7%, s’établissant à 132 milliards FCFA contre 100 milliards FCFA au premier semestre 2023.



Pour sa part, le résultat des activités ordinaires est en progression 38,6%, à 126,2 milliards FCFA contre 918 milliards FCFA au 30 juin 2023.



Quid des investissements réalisés par le groupe Orange Côte d’Ivoire ? ils se sont établis à 102,2 milliards FCFA contre 59,5 milliards de FCFA au premier semestre 2023.



Oumar Nourou

Aux termes des résultats financiers consolides à fin juin 2024 élaborés par la direction du Groupe Orange Côte d’Ivoire, cette entreprise a vu son résultat net consolidé progresser de 36% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023.Source : https://www.lejecos.com/Telecommunications-Le-Grou...