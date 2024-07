Télécommunications : Le groupe Sonatel annonce une augmentation de 10,5% de son chiffre d’affaires, au premier semestre 2024

Le chiffre d’affaires en question est passé de 794,1 milliards FCFA au 30 juin 2022 à 877,7 milliards FCFA au 30 juin 2024. « Grâce à des investissements significatifs de 134,5 milliards FCFA pour améliorer la qualité et la couverture des réseaux fixe, mobile, internet et à une résilience démontrée dans tous les pays face à des facteurs exogènes (transitions politiques, crise énergétique, coupure de câbles sous-marins …), le Groupe Sonatel atteint ses objectifs opérationnels et financiers du 1er semestre 2024 », ont souligné les responsables de l’entreprise.



Ils estiment par ailleurs que l’innovation a été au premier plan durant ce semestre avec le lancement commercial de la 5G au Sénégal pour améliorer la connectivité très haut débit des populations et contribuer à l’aménagement numérique du territoire.



Dans le rapport d’activité de la Sonatel, il est indiqué que le parc client très haut débit (fixe et mobile) a cru de 14,1% pour s’établir à 21,9 millions de clients dont 16,6 millions de clients 4G (soit une augmentation de 28%) et 811 mille clients Internet Fixe (en hausse de 23%). Cette progression s’opère au détriment du trafic international, entrainant une baisse des activités du marché de gros. Toutefois, la croissance se poursuit sur la Voix domestique et sur Orange Money. Le parc Orange Money atteint 12,1 millions de clients, en progression de 7,8% et induit une croissance des volumes de transactions de 20,9%, participant ainsi au développement de l’inclusion financière.



« Ces performances ont permis de réaliser un chiffre d’affaires semestriel en croissance de 10,5% par rapport au 1er semestre 2023 », note la direction de Sonatel pour qui l’instauration d’une politique de maîtrise des charges a permis d’assurer plus d’efficience dans les modes de fonctionnement, dans un contexte économique différent selon les pays de présence, avec des taux d'inflation variant de 1% à 39,1%.



L’Ebitdaal s’est accru de 17% à 407,7 milliards de FCFA contre 348,4 milliards de FCFA au premier semestre 2023. Il représente 46,5% du chiffre d’affaires de la période sous revue.



En perspectives, la direction de Sonatel avance que le Groupe reste engagé à offrir des services de télécommunications de qualité tout en poursuivant les efforts dans sa politique RSE. « La dynamique sera maintenue sur le second semestre 2024 grâce à la finalisation du déploiement des réseaux, la poursuite de la performance sur les principaux indicateurs opérationnels et financiers à travers une animation commerciale et marketing soutenue, la poursuite des efforts d’optimisation des charges et l’accélération de la digitalisation pour améliorer l’expérience des clients et des salariés », ont laissé entendre les responsables du groupe Sonatel.



Oumar Nourou

Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires du groupe Sonatel a connu une augmentation de 10,5% par rapport au premier semestre 202 2023, selon les résultats consolidés publiés par la direction de l’entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Telecommunications-Le-grou...