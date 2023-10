Télécommunications : Les 10 priorités de l'ARTP en 2023 Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2023 à 01:06 | | 0 commentaire(s)|

M. Abdou Karim Sall, le directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a profité d'uňhģne rencontre avec les opérateurs de téléphonie, pour révéler au public les 10 priorités sur lesquelles se consacrera l'administration sous peu. Dans son discours en début de panel, Abdou Karim Sall a fait savoir aux média que dès le mois de décembre, quelques priorités vont être mises en avant par l'administration. En effet, le directeur général a pour objectif principal de réaliser plusieurs "chantiers" pouvant pousser plus de consommateurs à la valorisation des services de télécommunications du niveau national. "Le seul objectif pour nous est que l'État gagne, que les opérateurs gagnent et que le client gagne", a-t-il cité. Cependant, pour l'atteinte d'un tel exploit, il faudra se s'assurer que "les opérateurs partagent le même niveau d'exécutions des obligations" ressortant de la règlementation. À cet effet, pour le budget de cette année, il y a des outils qui feront prochainement leurs entrées, et ils ont été listes en 10 priorités de l'ARTP : - Extension des licences des opérateurs de télécommunications à la 5G; - Mise en œuvre du roaming national; - Projet de sécurité informatique à la norme ISSO 27001; - Mise en place d'un système de contrôle des flux Financiers et téléphoniques; - Amélioration de la couverture et de la qualité du service; - Conversion des sanctions appliquées aux opérateurs en investissement; - Evaluation des cahiers de charges des opérateurs de télécommunications; - Aménagement d'un espace économique pour les opérateurs économiques mobiles virtuels; - assainissement du secteur postal et accompagnement dans l'adoption des textes sectoriels; - Redynamisation des activités postales (interopérabilité, partages d'infrastructures, promotion de la digitalisation).

Source : https://www.dakaractu.com/Telecommunications-Les-1...

