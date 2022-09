Télécommunications-en route pour sa réélection au Conseil de l’UIT : Le Sénégal rassure son monde

Un communiqué reçu informe que la délégation sénégalaise, avec à sa tête l’Ambassadeur du Sénégal en Pologne, Son Excellence M. Papa Diop qui couvre également la Roumanie, a convié les pays votants et les participants à la Conférence de Plénipotentiaires de l’UIT à une réception, le jeudi 29 septembre 2022, dans la capitale roumaine.



L’objectif étant de convaincre les pays électeurs à voter pour le Sénégal qui, cette année, veut faire mieux que lors des élections de 2014 à Séoul en Corée du Sud et 2018 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis où il avait été réélu haut la main.



Le Secrétaire général sortant de l’UIT, le chinois Houlin Zhao, a rehaussé de sa présence cette belle cérémonie.



Les Ministres en charge des Télécommunications et les Directeurs des Autorités de régulation de plusieurs pays africains et du monde entier n’ont pas manqué à l’appel.



En plus du Ministère de la Communication, des Télécommunications et l’Économie numérique et de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), les représentants du Sénégal venaient aussi de la Présidence de la République, de la Primature et du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



Le cocktail qui a réuni plusieurs centaines de personnes a été une réussite totale.



Toute la délégation sénégalaise s’en félicite et reste optimiste quant à la réélection du Sénégal comme membre du Conseil du l’UIT.



Pour être réélu à l’issue du vote de lundi prochain, le Sénégal doit terminer parmi les 13 premiers pays de la région D, celle dédiée à l’Afrique.



Hormis le Sénégal, 16 autres pays africains sont candidats à cette élection. Il s’agit de l’Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de l’Égypte, du Ghana, du Kenya, de la Mauritanie, du Maroc, du Niger, du Nigéria, du Rwanda, de l’Afrique du Sud, de la Tanzanie, de la Tunisie et de l’Ouganda.



Membre de l’UIT depuis 1960, le Sénégal siège au Conseil de l’Union Internationale de Télécommunications de1972 à nos jours.



Dans la foulée de sa compagne électorale, le Sénégal a félicité l’américaine Doreen Bogdan-Martin qui est devenue ce jeudi la première femme élue à la tête de l'Agence des Télécommunications de l'ONU, remportant le scrutin haut la main face à son adversaire russe.