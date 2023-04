Télécoms: L’Artp demande à la Sonatel d’améliorer ses nouvelles offres Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2023 à 22:56 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de sa mission de protection des utilisateurs des services de communications électroniques, le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp) a reçu le 06 avril 2023, le Directeur général de Sonatel, suite à la mise sur le marché de nouvelles offres flybox 4G et aux ressentis exprimés […] Dans le cadre de sa mission de protection des utilisateurs des services de communications électroniques, le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp) a reçu le 06 avril 2023, le Directeur général de Sonatel, suite à la mise sur le marché de nouvelles offres flybox 4G et aux ressentis exprimés par certains clients. A cette occasion, Abdou Karim Sall, à la faveur d’une meilleure prise en charge des besoins des utilisateurs, a mis l’accent sur la nécessité pour Sonatel d’améliorer la communication autour de toute nouvelle offre.

De même, M. Sall a demandé à l’opérateur d’apporter les diligences nécessaires pour procéder aux réajustements adéquats allant dans le sens des intérêts de toutes les parties prenantes, dans ce contexte où le Chef de l’Etat a marqué son attachement solennel à la réduction du coût de la vie dans tous les secteurs. Par le présent communiqué, l’Artp invite les parties prenantes à la retenue et à l’usage des moyens légaux de saisine du régulateur pour que leur cause soit entendue, conformément aux textes en vigueur.



