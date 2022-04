Télécoms : L’ONATEL du Burkina Faso réalise un résultat net de 32,374 milliards de FCFA en 2021

Ce résultat est en progression de 4,3% compare à son niveau de l’exercice 2020 avec un niveau de 31,052 milliards de FCFA. La direction de l’ONATEL S.A avance comme explication à cette croissance principalement la comptabilisation d’un produit exceptionnel et l’amélioration du résultat financier. Elle n’a pas précisé le produit exceptionnel. En revanche, le résultat financier est passe de -5,194 milliards au 31 décembre 2020 à -3,468 milliards au 31 décembre 2021, soit une variation de 33,2%.



Concernant le chiffre d’affaires, il est en retrait de 1,6%, passant de 157,3 milliards de FCFA en 2020 à 154,881 milliards de FCFA en 2021. << Le recul des revenus de l’international ainsi que la diminution des terminaisons d’appel nationale sont à l’origine de cette tendance du chiffre d’affaires>>, signale la direction de l’ONATEL.



Pour sa part, le résultat d’exploitation s’est établi à 48,6 milliards de FCFA contre 48,521 milliards de FCFA en 2020, soit une légère hausse de 0,2%.



Une hausse de 4,2% est relevée au niveau du résultat des activités ordinaires qui a été comptabilisé à 45,136 milliards de FCFA contre 43,327 milliards de FCFA au 31 décembre 2020.



Pour ce qui est des données opérationnelles, la direction de l’ONATEL note que la base client se situe à 10 547 634 clients actifs contre 9 477 115 en 2020 (+11,3%). Selon la direction de l’entreprise << le parc mobile reste le principal moteur de cette croissance en totalisant près de 10,5millions de clients, en hausse de 11,4%.



L’évolution du parc actif fixe est marginale, ne progressant que de 0,8% avec 75.634 clients contre 75.039 clients en 2020.

Une progression plus vigoureuse de 26,4% est notée au niveau du parc internet (fixe et mobile) avec une réalisation de 5,7 millions de clients contre 4,5 millions en 2020. <<La bonne connectivité du réseau 3G et 4G+ qui continue de porter cette croissance>>, avance la direction de l’Onatel S.A.

L’ONATEL a comme actionnaires de référence le groupe Maroc Telecom (61%) et l’Etat du Burkina Faso (16%).

Oumar Nourou

