Télécoms : Le Sénégal peut être une locomotive, selon un responsable de Huawei
Lundi 3 Avril 2023

Dans la transformation digitale en cours, le Sénégal a un rôle prépondérant à jouer dans la sous-région. C’est l’avis d’un responsable de Huawei. Présentant le bilan 2022 de Huawei, Adnane Ben Halima a fait le point sur les perspectives en Afrique de l’Ouest. Selon le vice-président chargé des Relations publiques en Afrique du Nord de […] Dans la transformation digitale en cours, le Sénégal a un rôle prépondérant à jouer dans la sous-région. C’est l’avis d’un responsable de Huawei. Présentant le bilan 2022 de Huawei, Adnane Ben Halima a fait le point sur les perspectives en Afrique de l’Ouest. Selon le vice-président chargé des Relations publiques en Afrique du Nord de l’entreprise, le Sénégal et la Côte d’Ivoire peuvent jouer un rôle de locomotive en Afrique de l’Ouest, être des exemples à suivre par d’autres pays, développer les TIC et l’écosystème numérique dans cette région. « Nous avons une ambition très importante pour le développement des TIC au Sénégal, pour booster son écosystème numérique », a-t-ill dit. Revenant sur le rapport avec le Sénégal, il a indiqué que Huawei est présent depuis presque 20 ans et y a construit plusieurs types d’infrastructures avec le gouvernement mais aussi avec d’autres partenaires. « Nous avons une bonne coopération avec le Sénégal », a-t-il salué. Évoquant le bilan annuel, il fait état d’activités régulières stables tout au long de l’année 2022, ayant généré 642,3 milliards Cny de revenus (85,9 milliards d’euros) et 35,6 milliards CNY de bénéfices nets (4,7 milliards d’euros). En Afrique, Huawei a connu une croissance remarquable et continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour stimuler le développement économique et social de la région.



