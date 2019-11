Télescopage à Tivaouane: Idrissa Seck et le ministre Aminata Assome Diatta se «bousculent» devant le salon du Khalife Les relents d’une vive tension plombent l’atmosphère en ce moment, devant le salon du Khalife général des tidianes. La délégation de l’opposition conduite par le leader du Parti Rewmi, Idrissa Seck et celle du ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta sont en train de se donner en spectacle en se bousculant de le salon du guide religieux.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019 à 15:18 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre du commerce et sa délégation qui sont arrivés peu avant 14 H chez le khalife, C’est-à-dire bien après la délégation de l’opposition composée entre autres du président du Grand Parti, Malick Gackou, de Hadjibou Soumaré, de Me Madické Niang et Habib Sy et d’Idrissa Seck, n’a pas voulu respecté le protocole et a tenté de foncer directement vers le salon du Khalife.



Il faut noter que la délégation de l’opposition qui arrivée chez le Khalife vers les coups de 11H, a patienté dans un salon pendant plus de 3h de temps, alors que le Khalife générale des tidianes recevait le directeur général de la Senelec.



Son geste n’a pas été bien apprécié par Idrissa Seck et ses camarades qui ont catégoriquement refusé de se laisser devancer par le ministre du commerce et sa délégation.



Au moment où nous postons ses quelques lignes, les deux délégations ont toutes les deux réussi à se faufiler dans le salon du Khalife, mais la suite resserve bien des surprises. L’une d’entre elle va forcément attendre, reste à savoir laquelle.









Igfm











