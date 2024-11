Télescopage basket et Judo à Dakar Arena : les judokas s'expliquent Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2024 à 16:26 | | 0 commentaire(s)|

La Fédération sénégalaise de judo et celle du basket risquent de se retrouver à Dakar Arena en même temps. La preuve, les deux instances vont chacune abriter une compétition aux mêmes dates. Face à la presse, ce jeudi, les dirigeants du judo ont tenu à s'expliquer sur cette affaire. Du 21 au 24 novembre 2024 à Dakar Arena, la Fédération sénégalaise de Judo va accueillir le monde avec l'Open international. Pendant cette même période, le Sénégal abritera les éliminatoires de l'Afrobasket masculin. Ce sera du 22 au 24 novembre 2024 dans cette même salle du Dakar Arena. Interrogés sur cette affaire, les dirigeants du Judo ont tenu à éclairer les choses. "Nous avons déjà loué la salle pour 13 millions de francs CFA à la suite d'un contrat avec la Sogip" (Société de Gestion des Infrastructures publiques des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose), a expliqué le président de la Fédération Sénégalaise de judo, Ababacar Ngom. "La Sogip ne nous a pas parlé de basket et une fois par semaine, nous nous rendons à Dakar Arena pour les préparatifs", a-t-il précisé, indiquant le budget pour l'organisation tourne autour de 100 millions de francs CFA".



De son côté, un autre membre de l'instance, Souleymane Boun Daouda Diop, abonde dans le même sens. "Nous n'imaginons pas changer les choses à deux semaines de la compétition. C'est impensable sinon ça ne serait pas bon pour l'image du Sénégal. Même si depuis une semaine, on entend parler d'une compétition de basket qui est programmée au même moment à Dakar Arena.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76691-tlescopage-bas...

