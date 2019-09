Téléthon : 69 millions collectés, Taïb Socé espère

Il a été annoncé que le téléthon, organisé par la Sen tv pour la libération de Taïb Socé a permis de collecter 69 millions de FCfa. Et, les organisateurs, dont Iran Ndao, Oustaz Alioune Sall et Mame Makhtar Guèye souhaitent trouver, avant la fin du téléthon, la somme de31 millions de FCfa restante.

