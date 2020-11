Téléthon : Barth, Sonko et Guy Marius contournent l’interdiction du CNRA Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Novembre 2020 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|





En conférence de presse ce mercredi, le maire de sacré Mermoz ont présenté aidetermesud.com un site, spécialement développé pour réussir avec succès des activités de collecte de fonds.





« Nous n’avons pas le droit de fermer les yeux sur cette tragédie que vive ces familles. Nous sommes là pour aider ces familles à retrouver ce havre indispensable pour tout être, mais également les aider à se stabiliser. Nous rappelons également que nous ne sommes pas cette société d’abandon, d’insouciance et de manque de considération. Nous n’acceptons pas que les plus forts marchent sur les plus faibles. Le téléthon a été interdit sans aucune base compréhensible par les pouvoirs publics. Mais Barthelemy Dias qui en est l’initiateur n’a pas baissé les bras. », a déclaré Ousmane Sonko.





Pour sa part, le leader de Frapp France Dégage, Guy Marius Sagna affirme qu’il s’associe à ce téléthon lancé en ligne pour apporter son soutien aux 79 familles de Terme Sud. « Il s’agit d’un défi à relever pour rendre la dignité à ces familles victimes d’une injustice », a-t-il dit.













































