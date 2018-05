Téléthon contre le cancer: Macky et Marième Sall ont offert...

Le Président Macky Sall et son épouse, Marieme Faye Sall étaient les premiers à agir en prélude au Téléthon de Ligue sénégalaise contre le cancer organisé dans la soirée d’hier sur la RTS. Avant la tenue de l’événement, le chef de l’Etat a reçu en audience Dr Fatma Guenoune et ses camarades, pour exprimer son soutien et engagement à leurs côtés. De fait, il leur a remis 50 millions. Idem pour son épouse qui a contribué à hauteur de 10 millions de F Cfa.



La Ligue Sénégalaise contre le cancer (LISCA) s’est fixée pour objectif de récolter 300 millions de F CFa. Cette somme permettra à plus de 250 malades du cancer, en attente, de pouvoir se faire soigner, a expliqué à l'APS, Maimouna Dièye, sa secrétaire à la Communication.



Lors de l’audience qu’il a accordée aux femmes de la Lisca, Macky Sall a demandé à tous les ministres de contribuer à la bonne cause. Une demande qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Il nous revient que le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a remis 2 millions F Cfa, le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye a fait un geste de 500.000 FCfa, le député Farba Ngom (3 000.000 F Cfa), le Dg de la RTS, Racine Talla (1 million FCfa)…



D’autres citoyens ont préféré faire dans l’anonymat avec des contributions allant de 50.000 à 5 millions F Cfa.



