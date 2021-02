Témoignage d’un client de « Sweet Beauty Spa » : « la propriétaire garde souvent des préservatifs,…On te masse jusqu’à éjaculation »

Ndeye Khady Ndiaye, la propriétaire de « Sweet Beauty Spa», le salon de massage, théâtre des présumés « viols répétés et menaces de mort » portés par une masseuse Adji Sarr contre Ousmane Sonko, est décrite comme « un ange » par le voisinage. Mais en dépit de ses qualités humaines, cette dame, connue du grand public en raison de cette affaire, traîne des « vices ».



Un de ses clients de très longtemps qui s’est confié à L’Observateur sous couvert de l’anonymat a déclaré que : « Ndeye Khady Ndiaye garde souvent des préservatifs ».



Pis, « Dans son salon, on te masse jusqu’à éjaculation », a-t-il révélé. Avant de rappeler le parcours de la jeune dame qui a accouché d’un bébé prématuré il y a environ un mois. « Elle travaillait dans un salon de massage à Ngor Almadies avant de commencer son propre business, en louant d’abord un studio meublé sur la route de l’Aéroport près de Sagam ».



La même source d’informer qu’elle a aidé la dame à avoir des papiers et « lui a prêté de l’argent pour ouvrir son premier salon à Ouest foire ( près de la pharmacie Xandar), puis à Ouest Foire ( près de la Fédération sénégalaise de football), ensuite à Notd-Foire et enfin à Sacré-Cœur ».

