Témoignage de Cheikh Mahi Niass : "Birane Ndour est un enfant bien préparé..."

Le khalife Général de Médina Baye, Cheikh Mahi Cisse a magnifié ce mardi, le succès du groupe Futur Medias et le leadership de son Directeur Général Birane Ndour. Selon lui, ce succès s'explique par le fait que "GFM est un groupe de presse dirigé par un jeune bien préparé, capable d'amener son équipe à assurer pleinement, et avec professionnalisme son rôle dans la société. Il a fait cette déclaration a l'occasion de la visite de courtoisie de GFM à Médina Baye, renseigne iGFM.



“Je vous félicite pour le succès incontestable du Groupe Futurs Médias. Il faut reconnaître qu’il joue pleinement son rôle au côté du peuple et au renforcement de la démocratie. Le Groupe Futurs Médias informe, éduque le peuple. Il faut également préciser que tout cela est possible grâce au leadership de son manager qui est jeune et dynamique”, a déclaré le Khalife.



Cheikh Mahi Niass d'ajouter: "Baye Niass disait qu’une nation a besoin de compter sur sa jeunesse pour émerger. Une jeunesse éveillée, instruite et ambitieuse comme toi (Birane Ndour). Tu connais le pays et tu es très bien préparé pour assurer cette lourde tâche de diriger un groupe de presse aussi puissant que le Groupe Futurs Medias.



Pour l'autorité religieuse, "avec un Directeur Général comme Birane Ndour, le Groupe Futurs Médias peut aller au-dessus de ses ambitions. Nous avons espoir en toi et continuons de prier pour qu’Allah te facilite ta mission de faire de Futurs Medias un patrimoine national"