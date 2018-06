Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Témoignage: il me reproche de ne pas aimer son enfant Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juin 2018 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|



« Bonjour, je souhaite avoir un conseil. Depuis peu de temps je suis en couple avec un homme et en quelque temps, nous avons eu une tonne de disputes par rapport à différents soucis.



Par la suite il a commencé à penser que je n’accepte pas son fils âgé d’1 an. Il prend mal tout ce que je lui dis au sujet de son fils. Même lorsqu’il me dit qu’il va passer du temps avec son fils et que, pour le taquiner, je lui réponds « OK, passe la journée avec lui. Occupe-toi bien de lui mais pas de la maman », il le prend mal et dit que je dénigre son fils.



J’ai aussi remarqué que dès que je commence à parler de la mère de son fils, il s’énerve. Il n’arrête pas aussi de comparer son fils et le mien et me dit clairement que je n’aime pas son fils. Je ne sais plus quoi faire et je me demande si cette relation peut aboutir à quelque chose. »













