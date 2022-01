Temps légèrement chaud, poussiéreux au mois de janvier 2022: Décryptage de Tidiane Diédhiou de l’Anacim

Un temps légèrement chaud, poussiéreux au mois de janvier 2022, alors qu’à l’intérieur du Sénégal, certaines localités tutoient une fraîcheur intense. « Pourquoi, la fraîcheur tarde-t-elle à s’installer à Dakar ? » C’est la question que se posent bon nombre de Sénégalais. Au micro de Leral TV, Tidiane Diédhiou, ingénieur prévisionniste à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), décrypte cette situation et plus largement, le changement climatique.

