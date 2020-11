Tension à l’université de Bambey Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 18:21 | | 0 commentaire(s)|

Un affrontement entre étudiants et force de l’ordre a été note à l’université Aliou Diop de Bambey ce matin. Ainsi il y’a eu de nombreux blessés. Les étudiants ont décrété 120h de greve avant de barrer la route nationale 3.Ces étudiants dénoncent leur condition précaire de vie et d’études Un affrontement entre étudiants et force de l’ordre a été note à l’université Aliou Diop de Bambey ce matin. Ainsi il y’a eu de nombreux blessés. Les étudiants ont décrété 120h de greve avant de barrer la route nationale 3.Ces étudiants dénoncent leur condition précaire de vie et d’études



Source : Source : https://letemoin.sn/tension-a-luniversite-de-bambe...

Accueil Envoyer à un ami Partager