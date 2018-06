Tension à la frontière sénégalo-gambienne : l’armée joue les bons offices

Depuis le décès de Moustapha Gueye, fervent défenseur de la forêt, tué par les trafiquants de bois, le 6 avril dernier dans la commune de Niaming, département de Médina Yéro Foula, région de Kolda, et le litige foncier entre les villages de deus pays, la tension est palpable entre les populations sénégalaises et gambiennes vivant le long de la frontière.



Pour éviter tout conflit entre ces populations situées le long de la frontière, l’armée, la gendarmerie et les Eaux et Forêts ont jugé nécessaire d’organiser, du vendredi 1er au samedi 2 juin, une opération mixte de nomadisation.



« Cette opération mixte de nomadisation entre dans le cadre d’apaiser les tensions, de pacifier la zone, mais aussi et surtout, de raffermir les relations entre les deux peuples, afin d’éviter le pire. Les Sénégalais et les Gambiens sont des parents. Donc, il ne sert à rien d’allumer le feu dans la maison d’un frère de sang », a expliqué un élément des forces de défense et de sécurité qui a préféré garder l’anonymat.



A l’en croire, à l’issue de ces pourparlers avec les populations, ces dernières ont accepté d’enterrer la hache de guerre et de cultiver la paix le long de la frontière.













