Tension devant la DGE : La liste de YAW ne respecterait pas la parité, risque de forclusion

Mercredi 11 Mai 2022

Il y a de l'électricité dans l'air aux abords de la Direction générale des élections (Dge). En effet, Barthelemy Dias et des militants et sympathisants de la Coalition Yewwi Askan Wi, se sont dépêchés sur les lieux, suite aux informations faisant état d'une possible invalidation de la liste de YAW du département de Dakar, pour non-respect de la parité. Pour l'heure, le mandataire national de ladite Coalition, Déthié Fall, est dans les locaux de la DGE pour s'enquérir de la situation. Les huissiers de Yewwi Askan Wi sont pour le moment bloqués devant le portail.