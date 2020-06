Accueil Envoyer Partager sur facebook Tensions à Kinshasa : pro-Tshisekedi et pro-Kabila se déchirent sur la réforme judiciaire Rédigé par La rédaction de leral.net le 24 Juin 2020 à 13:42 La réforme du système judiciaire proposée par des députés du FCC de Kabila a déclenché l’ire de l’UDPS de Tshisekedi. Minoritaire à l’Assemblée, le parti présidentiel a décidé d’en appeler à la rue.

La tension monte à Kinshasa. Les tiraillements et tensions politiques qui déchirent l’attelage formé par les coalitions de partis de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila, qui se partagent de fait le pouvoir tant au niveau législatif qu’au sein du gouvernement, ont encore monté d’un cran supplémentaire.



Des centaines de manifestants ont convergé devant les grilles du Palais du peuple, siège de l’Assemblée nationale congolaise, ce mercredi matin, dans l’intention d’en bloquer les accès aux députés. Juchés sur des motos et portant des bâtons pour certains, ils ont mis le feu à des pneus et des poubelles en travers des axes routiers situés à proximité.



Les manifestants s’en sont également pris à des immeubles détenus, ou supposés l’être, par des personnalités pro-Kabila. Des affrontements sporadiques ont opposé manifestants et forces de l’ordre mais, en fin de matinée, la police continuait de se tenir à distance. Au contraire de la veille, lorsqu’une centaine d’entre eux avaient manifesté sous les fenêtres du Parlement avant d’être dispersés à coups de gaz lacrymogènes par les forces de l’ordre.

