Tensions en Ukraine - Le président Zelensky appelle l’Occident à soutenir le « bouclier » ukrainien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté samedi son pays comme le « bouclier de l’Europe » face à la menace d’une invasion russe, au moment où Moscou a procédé à une nouvelle démonstration de force en effectuant des tirs d’essai de missiles hypersoniques, en pleine crise russo-occidentale.



« Depuis huit ans, l’Ukraine a été un bouclier. Depuis huit ans, l’Ukraine retient l’une des plus grandes armées au monde qui est massée à nos frontières et pas à celles » de l’UE, a lancé le dirigeant ukrainien depuis la Conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne.



S’adressant à ses alliés occidentaux, il les a également appelés à cesser toute politique « d’apaisement » avec Moscou, accusé par Washington et Kiev d’avoir massé 150 000 soldats aux frontières orientales ukrainiennes.



Les tensions, qui allaient crescendo depuis deux mois, sont désormais à leur comble. Washington se dit convaincu d’une invasion imminente de l’Ukraine par Moscou, et les incidents armés se multiplient entre Kiev et les séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine.



Les séparatistes, qui accusent Kiev de vouloir les attaquer, ont annoncé samedi une « mobilisation générale » des hommes en état de combattre, après avoir ordonné la veille l’évacuation de civils vers la Russie voisine.



S’ajoutant à cela, le président Vladimir Poutine a supervisé personnellement samedi des exercices « stratégiques » avec des tirs de missiles « hypersoniques », de nouvelles armes que le chef du Kremlin a précédemment qualifiées « d’invincibles » et pouvant porter des charges nucléaires. (AFP)





Source : https://www.impact.sn/Tensions-en-Ukraine-Le-presi...