Tensions en vue à UJTL : Les «Sauvageonnes» du PDS s'apprêtent à se crêper le chignon Décidément, les “sauvageonnes” de l’Union des jeunesses travaillistes libérales (UJTL) sont incorrigibles et ne se laissent jamais marcher sur les pieds. Comme en janvier 2020, quand leur patron d’alors, Toussaint Manga (aujourd’hui passé au Pastef), avait voulu, lors de leur assemblée générale de renouvellement des instances, imposer au Comité de liaison départemental (CLD) de Dakar; sa protégée, Oulimata Kane au détriment de candidates légitimes et non convoquées.

Cette fois-ci, le prétexte de la rencontre des “sauvageonnes” de l’UJTL, était de se préparer pour la journée du 8 mars consacrée à la femme et initiée par la responsable des femmes du Pds, Adja Woré Sarr.



Une rencontre au cours de laquelle l’assistance a appris, médusée, que Franck Daddy Diatta, actuel secrétaire général national de l’UJTL avait nommé sans pour autant passer par l’assemblée générale, Aicha Bakhayoko du Mouvement des élèves et étudiants libéraux (MEEL), comme coordonnatrice de la section féminine de l’UJTL.



Une pilule amère pour les “sauvageonnes” de l’Ujtl, particulièrement celles des 19 communes de Dakar. La réunion qui avait démarré à 17 h, a été ainsi interrompue par des échanges aigres-doux aux environs de 19h, avant que les choses dégénèrent en bataille rangée entre les deux camps.



Finalement, des bonnes volontés ont réussi à calmer les ardeurs et la voie du dialogue a été préconisée pour régler les contradictions. Franck Daddy Diatta soutient que cette nomination est provisoire, mais les autres n’entendent pas avaler cette couleuvre.



Les talons de chaussures ont été de nouveau brandies tandis que les griffes sont entrées en action pour lacérer les visages. Eva Badiane, coordonnatrice de la cellule féminine UJTL de Dieuppeul-Derklé, a reçu une pierre sur le front et s'est retrouvée avec une belle bosse, Viviane Kane de l’UJTL Médina échappe de justesse à une lame qui lui lacère quand même une infime partie du bras. Une autre fille, Maguette Sall, a été également blessée dans la bagarre. Pour les chaises, c’est une habitude au Pds, beaucoup d’entre elles ont été cassées



Selon Eva Badiane, cette forfaiture ne passera pas et les responsables du parti au plus haut niveau sont interpellés pour remettre de l’ordre dans les rangs, dans le plus grand respect des textes qui régissent les instances. Elle déplore également la préméditation des faits, avec un camp qui s’est préparé en conséquence, car muni de pierres et de lames en venant à l’AG pour faire avaliser sa forfaiture.



Fatou Seck, secrétaire générale de l’UJTL de Dakar-Plateau, regrette, pour sa part, qu’on veuille parachuter une responsable du MEEL qui n’a pas duré dans le parti, alors que les autres responsables ont gravi patiemment toutes les marches de la formation libérale.



Une des responsables de l’Ujtl a même accusé Aïcha Bakhayoko de l’avoir menacée de mort et soutenu que ce n’est pas Franck Daddi Diatta, lui-même parachuté par Toussaint Manga, qui va leur imposer une dirigeante.



La prochaine rencontre est prévue ce vendredi. Faudra-t-il déployer les casques bleus (plutôt les calots bleus) à cette occasion ?













