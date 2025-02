Tensions lors des travaux sur la réforme du mouvement navétane : le SIEPJS dénonce des agressions verbales Les travaux thématiques consacrés à la réforme du mouvement navétane, organisés ce jeudi 20 février 2025 sous l’égide du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, ont été marqués par un incident regrettable. Le Syndicat des Inspecteurs de l'Éducation Populaire, de la Jeunesse et des Sports (SIEPJS) a fermement condamné les attaques personnelles et violences verbales dont a été victime son représentant, l’Inspecteur Guéladio Ba, chef du service régional des Sports de Kolda.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2025 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué du syndicat, M. Ba, qui avait fait le déplacement depuis Kolda pour représenter sa corporation, a été la cible d’agressions verbales de la part du président de l’ONCAV, M. Amadou Kane, soutenu par certains membres de cette structure présents à la rencontre.



Le SIEPJS a dénoncé avec vigueur cette attitude jugée irrespectueuse et contraire aux principes de dialogue et de respect mutuel, indispensables à toute concertation sérieuse. « Une telle posture est indigne du président d’une association reconnue d’utilité publique », souligne le syndicat dans sa déclaration.



Rappelant qu’il a été officiellement convié à ces travaux par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le SIEPJS réaffirme son engagement en faveur d’un navétane réformé, stable et vecteur de développement socio-économique. Il maintient sa détermination à défendre ses positions de principe, centrées sur l’intérêt de la jeunesse et la pérennisation du mouvement.



Voilà un communiqué qui met en lumière des tensions qui pourraient fragiliser le processus de réforme en cours, alors que l’avenir du mouvement navétane est au cœur des débats nationaux.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook