Tensions politiques: Les femmes cadres de Bby adhèrent aux messages de paix des religieux Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Février 2023 à 20:01

Dans un contexte de climat socio-politique tendu en perspective de la Présidentielle de 2024, la plateforme des femmes vadres de Benno bokk yaakaar (Bby) et de la majorité présidentielle a salué l’appel à la paix lancé par la communauté Layène, à l’occasion du 143ème anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Laye, célébré les 21 et […] Dans un contexte de climat socio-politique tendu en perspective de la Présidentielle de 2024, la plateforme des femmes vadres de Benno bokk yaakaar (Bby) et de la majorité présidentielle a salué l’appel à la paix lancé par la communauté Layène, à l’occasion du 143ème anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Laye, célébré les 21 et 22 février 2023. A travers un communiqué de presse, elles se réjouissent de « l’invite des familles religieuses aux autorités politiques, toutes obédiences politiques confondues, à cultiver la paix pour un Sénégal uni, stable et prospère ». En effet, en dehors de Yoff, ces femmes cadres de Bby disent constater pour s’en féliciter que « les familles religieuses du Sénégal, à l’instar de celle de Serigne Fallou Mbacké et celle de Mame Abdou Aziz Sy «Dabakh», ont toutes prononcé le message de paix, respectivement durant le Magal de Kazou Rajab et le Gamou de Tivaouane Diacksao ». Dans ce même registre, elles ont dénoncé avec véhémence et au même titre que les familles religieuses (Touba, Tivaouane, Ndiassane, Médina Baye, Yoff, etc.) ce qu’elles considère mnt comme des « attaques infondées contre les tarikhas (confréries musulmanes) ». Par ailleurs, suite à la disparition de nos trois «Jambaars» engagés au Mali, dans le cadre du DETSEN11/MINUSMA, les femmes de la Majorité présidentielle ont adressé leurs sincères condoléances au chef de l’Etat, Macky Sall, aux familles des disparus, à leurs amis, aux Forces de défense et de sécurité (Fds) en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés en soins à l’hôpital Principal de Dakar. Revenant sur la visite que le président Turc Racep Tayyip Erdogan a eu à effectuer auprès du détachement des sapeurs-pompiers spécialisés sénégalais, envoyés à Ankara par le président Macky Sall, après le séisme qui a secoué ce pays, les femmes de ladite plateforme se félicitent de « la gratitude du président turc qui a témoigné sa reconnaissance aux sapeurs-pompiers ainsi qu’a l’ensemble du peuple sénégalais ». A noter que le président Erdogan a profité de cette visite pour transmettre ses salutations et remerciements au président de la République, SEM Macky Sall, pour la belle coopération entre les deux pays. Le professionnalisme des Fds magnifié Sur le sujet relatif au procès de diffamation entre le Ministre du Tourisme et des Loisirs M. Mame Mbaye Niang, et Ousmane Sonko, les femmes cadres de Bby ont, dans leur communiqué, « applaudi » les FDS pour le professionnalisme dont elles ont fait preuve, le jeudi 16 février 2023. Car, ont-elles rappelé, « après le renvoi dudit procès pour le 16 mars prochain, l’accusateur sans aucune preuve, en l’occurrence le sieur Ousmane Sonko, en rentrant chez lui à la Cité Keur Gorgui, a voulu occuper anarchiquement la voie publique, perturber la circulation et déranger la quiétude de nos concitoyens. Dès lors, il a été livré à domicile par les Fds pour permettre aux autres Sénégalais de vaquer tranquillement à leurs occupations ».

Enfin, « conscientes qu’il n’y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes, nous, Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, portons foncièrement le deuxième quinquennat (2024-2029) du chef de l’Etat, SEM Macky Sall, pour sa grande Vision du Plan Sénégal Émergent (PSE), horizon 2035 in sha Allah », lit-on dans ce texte.



Source : Source : https://lesoleil.sn/tensions-politiques-les-femmes...

