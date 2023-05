Tensions socio-politiques : «Tout ce qui peut ramener la paix, nous sollicitons du Chef de l’Etat, qu’il le fasse.» (Serigne Sidy Mbacké

Le guide religieux Serigne Sidy Mbacké a haussé le ton sur les récents événements qui ont émaillé le pays et ayant coûté la vie à des citoyens. Déplorant les nombreuses victimes des dernières manifestations notées entre Dakar et Ziguinchor, il a appelé à plus de retenue dans le dossier judiciaire opposant le président du Pastef, Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr, base selon lui, des tensions qui secouent le pays. Le religieux n’a pas manqué de convoquer l’histoire pour souligner l’intérêt de la justice dans le vivre ensemble. Par ailleurs, il n’a pas manqué de dénoncer certains agissements de partisans du Pastef contraires aux réalités sénégalaises. C’est pourquoi, Serigne Sidy Mbacké invite le Chef de l’Etat à adopter une posture de rassembleur pour la paix et la stabilité dans le pays.



« Tout ce qui vaut à la paix, nous sollicitons du Chef de l’Etat qu’il le fasse. Qu’il s’allie avec ceux qui veulent préserver le pays pour travailler ensemble.», a-t-il soutenu.

Source : https://www.dakaractu.com/Tensions-socio-politique...