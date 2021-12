Tensions universitaires: Ziguinchor entre en action et décrète 48 heures de grève

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Décembre 2021 à 16:54

Des affrontements éclatent en ce moment entre forces de l’ordre et étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor.



Après avoir décrété 48h de grève et de journée sans tickets dans le campus social, ces universitaires ont envahi les rues pour réclamer la construction de campus sociaux et pédagogiques.



Ces étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor dénoncent les chantiers inachevés depuis 2015 et le non respects des engagements pris par le ministre Cheikh Oumar Hanne.



Ousmane Wade