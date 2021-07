Tentative d’assassinat A. Goïta : Les agresseurs, un enseignant et un membre des forces spéciales… Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juillet 2021 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

Le Commissaire principal du 3ème arrondissement de Bamako, Sadio Tomoda a déclaré, mercredi que l’agresseur qui a tenté d’assassiner le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, était un enseignant. Le Commissaire Sadio Tomoda n’a pas donné plus de détails sur l’identité et les motivations réelles de l’assaillant interpellé. Il a aussi indiqué que le deuxième suspect, complice de l’assaillant, n’est autre qu’un membre des forces spéciales.



L’agresseur a tenté, mardi, de poignarder le chef de l’Etat colonel Assimi Goïta après la prière de Tabaski (Aid al-Adha) à la Grande Mosquée de Bamako. Le premier ministre Choguel Kokalla Maiga a annoncé, mardi, que le pire a été évité par les forces spéciales



La France a vivement condamné l’agression contre le Président de la Transition Colonel Assimi Goïta. ‘’Un acte choquant survenu de surcroît un jour particulier de paix et de tolérance”, a indiqué sur Twitter l’ambassade française au Mali.



Paris a ainsi appelé à la sérénité pour la poursuite de la transition jusqu’à son terme. La présidence du Mali a promis de renforcer la sécurité autour du président de la Transition.



Anadolu Agency





Source : Source : https://www.exclusif.net/Tentative-d-assassinat-A-...

