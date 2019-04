Accueil Envoyer Partager sur facebook "Tentative de coup d'État" au Venezuela, une partie de l'armée avec l'opposant Guaido Rédigé par La rédaction de leral.net le 30 Avril 2019 à 14:59 Le gouvernement vénézuélien a dénoncé mardi une "tentative de coup d'Etat", peu après que l'opposant Juan Guaido a affirmé avoir reçu le soutien d'un groupe de "soldats courageux". "En ces instants, nous sommes en train d'affronter et de neutraliser un groupe réduit de traîtres au sein des effectifs militaires, qui se sont positionnés sur l'échangeur d'Altamira pour promouvoir un coup d'Etat", a affirmé sur Twitter le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez.

"Ils ne vont pas y arriver". Un haut responsable du camp du président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé mardi à un rassemblement devant le palais présidentiel de Miraflores à Caracas. "Ils ne vont pas y arriver. Nous sommes déjà déployés et lançons un appel à tout le peuple de Caracas: venez à Miraflores. Nous verrons ce qu'ils sont capables de faire contre notre peuple", a déclaré Diosdado Cabello, président de l'assemblée constituante dominée par le camp chaviste, sur la chaîne de télévision publique VTV.



Un peu plus tôt, le chef de file de l'opposition Juan Guaido, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays dont les Etats-Unis, venait d'annoncer dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, avoir le soutien de "soldats courageux", depuis une base militaire à Caracas.



"Aujourd'hui, de vaillants soldats, de vaillants patriotes, de vaillants hommes attachés à la Constitution ont répondu à notre appel, nous avons répondu aussi à l'appel et nous nous sommes retrouvés dans les rues du Venezuela", a-t-il dit, accompagné d'un petit groupe d'hommes en uniforme.



L'opposant Leopoldo Lopez libéré



Il est apparu au côté d'un autre opposant, Leopoldo Lopez, qui a déclaré avoir été "libéré" par des militaires pro-Guaido alors qu'il se trouvait assigné à résidence.



Le gouvernement espagnol a appelé à éviter toute "effusion de sang". "Nous appuyons un processus démocratique pacifique" et appelons "à la convocation immédiate d'élections", a déclaré devant la presse la porte-parole du gouvernement Isabel Celaa.















