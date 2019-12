Tentative de racket : Daouda Faye, frère Marieme Faye Sall accuse un chef de la douane

Un des frères de la Première dame, très actif au niveau de la fondation «Servir le Sénégal», s’est plaint de l’attitude d’agents de la douane, qui voulaient qu’il débourse, sans aucune base légale. Daouda Faye, qui parcourt souvent le pays, dit avoir refusé, même si cela lui a coûté des heures de retard. «Pour avoir refusé de lui donner le «tinse» 2000 F Cfa au poste de Douane de Manda Douane, le chef de poste m'a fait descendre mon chargement pour contrôle», soutient-il. Motivant son refus, il affirme : «tout argent demandé par un agent en tenue sur la voie publique doit être sanctionné d'un reçu fiscal». Et de terminer en soulignant : «même si j'ai perdu 4h, j'ai préféré défaire mon chargement ce dimanche 15 décembre 2019 entre 16h et 20h».

