Teodorin Obiang condamné, un signal pour tous les “voleurs des républiques africaines”

Mercredi 28 juillet, la justice française a estimé qu’elle était apte à juger le fils du président équato-guinéen dans l’affaire dite “des biens mal acquis”. Adepte du luxe, propriétaire d’hôtels particuliers à Paris, Teodorin Obiang voit ainsi sa condamnation confirmée. Un signe que ces puissants ne sont plus toujours protégés par la France, se réjouit cet éditorialiste burkinabé. …



Plus que le simple procès du “bébé gâté” des Obiang, c’est un signal à l’endroit de tous les dirigeants africains et leurs enfants qui pillent, sans état d’âme, les ressources de pays où la misère est la chose la mieux partagée par des populations qui tirent le diable par la queue. Les citoyens arrivent à peine à faire bouillir la marmite familiale une fois par jour. Pendant ce temps, les voleurs de la République bâtissent châteaux et roulent carrosse en… France, comme Teodorin Obiang. Sur le dos de leurs peuples, ces dirigeants sans vergogne ne pensent qu’à remplir leurs comptes en… Suisse. (Courrier International)



Source : https://www.impact.sn/Teodorin-Obiang-condamne-un-...