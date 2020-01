Ter : le collectif des impactés reçu par le chef de l’Etat Le Collectif des impactés du Ter, dirigé par Macodou Fall, a été reçu, samedi dernier, au Palais, de 18h à 22h par Macky Sall, rapporte L’AS. Le chef de l’Etat a donné des instructions à Mahammad Dionne, secrétaire général de la présidence de diligenter leurs revendications, notamment le retard dans l'aménagement et la viabilisation des sites de recasement à Malika, Thiaroye et Lac Rose, l'érection urgente de deux passerelles à Thiaroye Gare et Rufisque, et la révision des indemnisations pour les impactés de Rufisque.

