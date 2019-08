Ter: prévus en août, les essayages encore reportés à Novembre Le Train express régional (Ter) n’est pas prêt de rouler. Et pour cause, les essayages qui étaient prévus pour ce mois d’août, ont encore été reportés à novembre prochain. Selon le Secrétaire d’Etat en charge du Ter, Mayacine Camara, cela répond à un souci de sécurité, pour mieux se conformer aux normes certifiées.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 09:47 | | 3 commentaire(s)|

« Respecter les délais, c’est bien, mais cela ne doit pas mener à la précipitation et il y a l’hivernage dont il faut tenir compte. Ce qui est important, c’est que les dispositions ont été prises pour que le travail soit terminé dans les meilleures conditions de sécurité. Et nous espérons que les essayages pourront démarrer au mois de novembre prochain », a-t-il confié à la RFM.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos