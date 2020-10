Terme Sud: Nouvelles révélations ! Les attributaires du site de Terme Sud se sont vus accorder les terrains moyennant une redevance annuelle de 52 920 ou 60 000 FCFA par an pour une durée de 30 à 50 ans. Soit au total, 3 millions FCfa.

Nouvelles révélations dans l’affaire Terme Sud (Ouakam), pour laquelle 79 familles de militaires retraités ont été déguerpis par l’Armée.



Selon des informations de Rewmi Quotidien, le bail de l’Armée sur ce site a expiré depuis 1994 et les habitants du Terme Sud ont demandé et entamé depuis l’an 2000, des procédures pour garder aux conditions qui leur seront fixées, les domiciles qu’ils occupent et qui n’appartiennent pas à l’Armée encore moins à la COMICO.



L’Etat de droit réel confirme que l’Etat du Sénégal est propriétaire du site.



L’on a entendu des tentatives de justifications disant que des certains habitants du Terme Sud possèdent des maisons dans le cadre des programmes de la COMICO, comme si au Sénégal, il est interdit d’avoir deux maisons.



Des questions se posent : Pourquoi l’Armée n’a-t-elle pas à l’expiration du bail, relogé les habitants du Terme Sud dans d’autres logements militaires ?



Pourquoi la Commission de contrôle des opérations domaniales lors de sa séance d’attribution du 08 avril 2008, a attribué des parcelles du site, en ignorant les demandes répétées depuis plusieurs années des résidents qui disposent du droit de préemption ?



Pourquoi en dehors de la COMICO, les autres attributaires de parcelles n’ont jamais attaqué les résidents du Terme Sud.













