Terrain casse-casse de Sacré Cœur: l'international Famara Diédhiou revient là où tout a commencé...

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Juin 2022 à 05:49 | | 0 commentaire(s)|

L'international Sénégalais Famara DIEDHIOU était présent ce vendredi après midi au terrain sacré cœur communément appelé terrain casse-casse, pour renouer avec ses amis et voisins là où tout avait commencé. Le puissant attaquant de l'équipe nationale, champion d'Afrique 2022 et ancien joueur de l'ASC Sacré cœur, en Navetanes, s'est dit très enthousiaste de revenir voir ses amis comme au bon vieux temps et la symbolique autour d'un match était la meilleure chose qui soit. Ses amis et voisins ont tenu également à le remercier et lui rendre un vibrant hommage....