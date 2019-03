Terrain de 500 M2 saisi par la BHS : Pape Ndiaye Souaré pourrait retrouver son bien L’international sénégalais, Pape Ndiaye Souaré pourrait récupérer son terrain de 505 M2, sis au quartier chic des sénégalais. En effet, Les Echos, renseigne que le joueur de Chrystal Palace est en négociations avancées avec la Banque de l’habitat du Sénégal et pourrait avoir gain de cause.

Pour rappel, la BHS a programmé la vente de ce terrain, le 9 avril prochain pour recouvrer des sommes impayées par le footballeur.



