Terrain de l'ex siège du Haut Commandement de la Gendarmerie: Ousmane Sonko révèle un "deal" de l'État du Sénégal et un magnat israélien Ousmane Sonko a évoqué ce jeudi, un “scandale” qui concerne le patrimoine bâti de l’Etat. Il s’agirait selon le chef de file des « patriotes » d’un décret accordant à une société dénommé AD, six titres fonciers, faisant au total près de 5.000 m2.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Novembre 2022 à 19:04 | | 1 commentaire(s)|

Cette assiette foncière aurait une valeur de 7 milliards. « Idan Peretz, fils de Gaby Peretz et gérant de AD immobilier à qui on a accordé un bail emphytéotique de 50 ans sur l’ancien siège du haut commandement de la gendarmerie nationale va en faire un immeuble commercial qui lui appartient », a fait savoir Ousmane Sonko, d’après Senewb.



En échange, le leader de Pastef a tenu à fait savoir que l’Etat du Sénégal n’y gagnerait que des miettes. D’après Ousmane Sonko, la famille Peretz ne paiera que « 416.000 par mois, le tout avec une possibilité de cession définitive ».



A ce propos, il indique que dans le cadre d’une cession définitive, le mètre carré est vendu à 60.000 francs. Ce qui revient à 280 millions pour un espace, dont la valeur foncière est de 7 milliards de FCfa. L’’ancien ministre Abdoulaye Daouda Diallo, accuse-t-il, aurait signé une exonération pour la famille qui ne va pas payer la TVA.



