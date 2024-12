"Terrible" accident de car au Brésil : au moins 38 morts

Un accident de car suivi d'un incendie, que le président Lula a qualifié de "terrible tragédie", a fait au moins 38 morts samedi dans l'Etat brésilien du Minas Gerais (sud-est), a annoncé la police.



C'est le pire accident routier dans le pays depuis 2007, selon les données de la police citées par la presse brésilienne.



Dans le dernier bilan officiel, la police a confirmé "38 morts". Neuf personnes sont hospitalisées dans un état grave.



Parmi les tués figurent le chauffeur du car et au moins un enfant, ont relevé les pompiers, qui ont eu besoin d'une grue pour dégager les corps calcinés.



Ils avaient précédemment précisé qu'il y avait treize survivants, qui ont été pris en charge par les services de secours.



Le car circulait sur l'autoroute reliant Sao Paulo (sud-est) à Vitória da Conquista, dans l'Etat de Bahia (nord-est).



La police fédérale a indiqué, dans un communiqué, que selon les "informations préliminaires et les traces relevées sur les lieux", un gros bloc de granit est "probablement" tombé de la benne d'un camion circulant en sens inverse et a heurté l'autobus, qui a immédiatement pris feu.



Une autre voiture a ensuite percuté l'arrière du camion et ses trois occupants ont été évacués avec des "blessures graves".



"J'envoie mes prières aux familles des plus de trente victimes de l'accident de Teófilo Otoni, Minas Gerais", a posté le président Luiz Inácio Lula da Silva sur ses réseaux sociaux. "Je prie pour le rétablissement des survivants de cette terrible tragédie".



Le gouverneur de l'Etat de Minas Gerais a déclaré qu'il oeuvrait "pour que les familles des victimes soient prises en charge afin de faire face à cette tragédie de la manière la plus humaine possible, à la veille de Noël".



Les pompiers ont d'abord déclaré avoir combattu les flammes et sauvé 22 corps, puis ils ont revu le bilan à la hausse après avoir accédé à une autre partie du bus à l'aide d'une grue.



Une porte-parole des pompiers a déclaré par téléphone à l'AFP qu'il était difficile d'établir un décompte exact des victimes "en raison de l'état des corps".



Le Brésil est le troisième pays au monde pour le nombre de morts sur les routes, après l'Inde et la Chine, selon le rapport de situation 2023 sur la sécurité routière de l'Organisation mondiale de la santé.



Fin novembre, un accident de car dans l'Etat d'Alagoas, dans le nord-est du pays, a fait 17 morts lorsque le véhicule a plongé dans un ravin alors qu'il circulait sur une route de montagne.