Terrorisme au Sénégal: "Nous sommes des voyous, des Saï-Saï, nous savons où frapper Macky Sall"

Lundi 22 Février 2021

L'activiste Ousmane Tounkara n'a pas pris de gants en menaçant ouvertement le Président de la République Macky Sall, ainsi que les foyers religieux, sur le contexte qui sévit au Sénégal. "Nous sommes des voyous et des saï saï, si on peut atteindre Macky Sall, on peut le faire via son marabout ou ses parents. On ne peut accepter certaines choses...", a-t-il dit dans une vidéo, postée depuis sa voiture.