Testés Positifs au Covid-19 : Des employés de Sonam sommés de reprendre le travail par le Directeur

La situation reste très tendue à la Sonam Assurance. A l'heure où la propagation de la covid-19 est très grave. Le torchon brûle entre le Directeur de la Société d'Assurances Sonam et des agents. En effet, selon une source proche, il y a une vingtaine d'employés sont atteints de Covid-19. 5 d'entre eux ont été sommés de reprendre leurs activités. Ces derniers tirent la sonnette d'alarme. Un des employés a même contaminé sa mère. Malheureusement ils sont actuellement en train de subir la pression du Dg Dioulde Niane qui leur demande de reprendre le travail. Parmi les personnes appelées à reprendre service, il y a le Directeur financier et les comptables. Ils ont saisi l'inspection du travail. L'organe de régulation leur demande d'écrire une lettre. Joint au téléphone, le Directeur Mamadou Diop dément l'information : "L'information n'est pas vraie". Affaire a suivre….



Source : Source : https://www.lasnews.info/testes-positifs-au-covid-...

