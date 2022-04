Tête de liste majoritaire des Législatives : Entre Sonko et Khalifa, devinez qui Yewwi Askan Wi a choisi ? A presque trois mois des élections législatives, prévues le 31 juillet prochain, la coalition Yewwi Askan Wi a mis fin au suspense. Ladite organisation politique a décidé de choisir sa tête de liste. Alors qu’une information faisant état de l’augmentation du nombre de députés à l’Assemblée nationale, tient en haleine les Sénégalais, la coalition Yewwi Askan Wi a tout simplement tranché entre Khalifa Ababacar Sall et Ousmane Sonko. "Senenews"

Elle a décidé de porter le dernier cité, par ailleurs maire de la ville de Ziguinchor, tête de liste de ladite coalition en vue des élections législatives, selon le journal "Source A", qui donne l’information dans sa parution du jour.



La source ajoute qu’Aïda Mbodji sera en deuxième position sur la liste majoritaire de Yewwi Askan Wi, juste derrière Ousmane Sonko.



Pour ce qui concerne Khalifa Sall ? Le journal informe que l’ancien maire de Dakar sera, quant à lui, investi « simple » candidat sur les listes Yewwi, malgré les doutes qui pèsent sur son éligibilité. Mais la source ne donne pas plus de précisions, notamment sur quelle liste (nationale ou proportionnelle), et à quelle position.



Il est juste indiqué que l’ancien maire de Dakar ne sera même pas tête de liste proportionnelle. Et qu’il reste parmi les 14 délégués régionaux de la coalition chargés de coordonner les parrainages dans les régions du Sénégal.





