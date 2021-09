Texas : Un avion militaire s’écrase sur une zone résidentielle

Deux pilotes militaires américains ont été secourus et hospitalisés dimanche, après que leur avion d’entraînement s’est écrasé dans l’arrière-cour d’une résidence d’un quartier proche de Fort Worth, au Texas, ont indiqué les autorités.



Trois maisons ont été endommagées dans la banlieue de Lake Worth, où les pilotes se sont éjectés avant que leur petit jet de l’US Navy ne s’écrase à un pâté de maisons d’un collège.

« Aucun habitant n’a été blessé. Les deux pilotes ont été transportés à l’hôpital », a déclaré à la presse le chef des pompiers de Lake Worth, Ryan Arthur.



« Cet incident aurait pu être bien pire, sachant que cet avion s’est écrasé dans une zone résidentielle ici à Lake Worth », a-t-il ajouté, précisant que l’appareil s’est heureusement écrasé dans une arrière-cour, évitant tout impact direct sur une maison.



Le Commandement de l’entraînement aéronaval américain (CNATRA) a expliqué qu’un jet T-45C Goshawk de la marine, un avion d’entraînement souvent utilisé sur les porte-avions, s’était écrasé à environ deux miles (trois kilomètres) d’une base militaire de Fort Worth.



« Le pilote instructeur est dans un état stable ; l’état de l’élève aviateur de la marine est inconnu, mais il est vivant et reçoit un traitement », a-t-il précisé dans un tweet.



Les pilotes effectuaient un vol d’entraînement de routine au départ de l’aéroport international de Corpus Christi, à environ 400 miles au sud. « La cause de l’écrasement est inconnue » et fait l’objet d’une enquête, selon le CNATRA.



Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré un panache de fumée noire montant depuis le site de l’écrasement.



L’une d’entre elles montre un parachute accroché à des lignes électriques le long d’une route, tandis que des photographies montrent l’épave de l’avion encore fumante. (AFP)



Source : https://www.impact.sn/Texas-Un-avion-militaire-s-e...