The Dakar Experiment Don Pascal : Une musique africaine toujours en bonne place

Don Pascal s'est fait connaitre en tant que DJ dès le début des années 90 à Paris où il organisait des soirées avec des amis congolais, ivoiriens, sénégalais…. Dans ses sets, la musique africaine était toujours en bonne place : Rumba Congolaise, MBalax, Fela, Manu Dibango…

Organisateur pendant un temps de soirées au légendaire Palace, il a ouvert les portes de ce temple de la nuit à des artistes africains, et présentait leurs œuvres aux maisons de disque. Grand collectionneur et chasseur de vinyles à travers la planète, ses mixes couvrent de nombreux genres (Funk, Jazz, Salsa, Brazilian, African, Dancehall, Hip-Hop, Drum&Bass, Broken Beat, Deep & Afro House…).



Après 8 ans à Barcelone ou il était DJ résident au célèbre Cafe Royale de Fred Guzzo, il migra pour Londres où il réside depuis 2011, avec une longue parenthèse de presque 2 ans à Dakar en 2016-2017. Sous le nom de The Jivers (avec son partenaire musical Fred Spider) il sort son premier single en 2009, "Do What”, un hit jazzy suivi d’un EP très remarqué sur le label Jazz & Milk.



En 2014 il sort en solo "The Cali Experiment EP” sur le prestigieux label anglais Tru Thoughts. Enregistré en partie à Cali / Colombie, c’est un essai réussi de fusion entre la Salsa classique et un genre anglais, le Broken Beat. En 2016 il sort un projet Afro-Deep House (Deep Throw) sur le label Broadcite Music, qui élargit son public à la scène underground sud-africaine. Il produit aussi deux programmes radios (Vintage Sounds & Afro-Atlantic) sur Back2BackFM London.



The DAKAR EXPERIMENT The DAKAR EXPERIMENT est à la musique africaine ce que THE CALI EXPERIMENT sorti en 2014 était à la musique latine. Le projet a deux objectifs artistiques : • fusionner des éléments de musique africaine avec le Broken Beat, le genre le plus créatif des 20 dernières années au Royaume-Uni. • proposer une nouvelle voie d’innovation qui garde ses pieds dans la tradition pour la jeunesse ouest-africaine quelque peu obnubilée par le Hip-Hop US ou le dancehall jamaïcain.



En tant qu’amoureux de très longue date de la grande musique africaine, Don Pascal se positionne ici en tant qu’ “ainé” suggérant aux plus jeunes de ne pas oublier leurs racines et leur identité : “De la même manière que la musique latine est écrasée par la proéminence du Reggaeton, la musique ouest-africaine est aujourd’hui sous l’influence presque exclusive du Hip-Hop commercial américain, du Dancehall Jamaïcain, ou des productions “Afrobeat” nigérianes. Côté nigérian il y parfois des choses excellentes, mais cela ne représente pas toute l’Afrique de l’ouest, en particulier la zone mandingue. J’aimerais que ce projet soit une inspiration pour les jeunes artistes soucieux de garder un pied dans la tradition tout en étant modernes et créatifs” lance Don Pascal. Le message du projet est “Crois en toi-même, ne cherche pas à imiter quelqu’un, copier une formule ou être à la mode. N’ignore pas la tradition, tes origines…Tires-en ton inspiration, et crée quelque chose qui te ressemble à toi seul.”



L’enregistrement de The DAKAR EXPERIMENT s’est étendu sur plusieurs années. L’idée originale et les premiers beats étaient déjà là en 2009 (“Africa”) or 2010 (“Time”, “Be Yourself”). Mais ils dormaient sur le disque dur alors que Don Pascal travaillait sur d’autres projets. Le point de départ a été un séjour prolongé de l’artiste sur Dakar en 2016. Son ami Youri Lenquette, le célèbre photographe, le connecte à Henri Guillabert, le leader de Xalam. Dans le studio de Henri, en quelques sessions, ils enregistrent les parties de clavier de “Time” et quelques autres morceaux, et les parties de batterie et de percussions avec les autres musiciens de Xalam (Moustapha - Taffa - Cissé et Abdoulaye - Ablo - Zon, malheureusement décédé en 2017).



Plus tard la même année Don Pascal enregistra la poésie (Slam) de l’artiste anglo-nigériane LyricL à Londres. Pour Don Pascal “ “Time” est sans aucun doute la chanson clé du projet, car elle fut la première à approcher de sa forme finale, et tout s’est passé de manière fluide dans le processus de creation : j’ai créé les beats en un temps très court en 2010. Puis en 2016 lorsque j’ai enregistré les claviers avec Henri, ce fut un de ces moments de grâce qui arrivent parfois en studio … une fin d’après-midi dans un studio boisé, avec une fenêtre donnant sur le coucher de soleil sur l’océan, et une belle émotion se dégageant des notes jouées par Henri Guillabert.



Puis à Londres, LyricL passa au studio pour enregistrer, et tout était fait un moins d’une heure. Le morceau était là, même si j’ai ensuite passé 2 ans à enregistrer la basse, la Kora, à éditer les solos et à peaufiner le son et les arrangements” En 2017 et 2018 Don Pascal enregistra le reste des artistes pour completer le projet : - des percussions additionnelles avec Yahael Camara Onono (Maisha) and Laroye (Visions Recordings, Magic Black Records, Glitterbox) - Kora et Balafon avec Moussa Dembele (Koroleko) - Bass avec Robin Mullarkey (Richard Spaven, Bugz In The Attic, Ty, Jacob Collier, Ronnie Scott’s band…..) - chant avec Niara Scarlett (Cinematic Orchestra, Basement Jaxx, Roots Manuva, MJ Cole) - Slam avec Rich BLK (T-Roy/Broadcite) - piano et claviers avec Tom Funk (Lazy Robot Records) La touche finale fut apportée par les talents exceptionnels de Alex Phountzi (Neon Phusion, Bugz In The Attic, Selectors Assemble…) pour le mix et Atjazz pour le mastering. VIDEO Le morceau “Time” avec Lyric L fait l’objet d’une très belle video réalisée par Bunny Bread (Ty, Jazzre:freshed…), filmée en partie à Birmingham, et à Dakar ou Don Pascal a collectionné des portraits video pour illustrer le message de la chanson. On y voit entre autres le modèle sénégalais Aicha Gueye.



REMIXES



Le projet compte des remixes par certains des plus grands talents de la nouvelle génération du Broken Beat en Angleterre : - “Be Yourself” par EVM128, - “Africa” par Xtra Brux - “Time” par Trev TRACKLISTING : A1 - Intro 2:08 A2 - Time ft Lyric L 4:55 A3 - Be Yourself ft Rick BLK & Niara Scarlett 6:34 A4 - Africa 4:47 A5 - You interlude 1:17 B1 - Time Trev remix 4:30 B2 - Be Yourself EVM128 remix 4:50 B3- Africa Xtra Brux remix 5:20 B4- Time reprise 4:40 B5 - Bonus beats 2:00







