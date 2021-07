The Flash : tournage interrompu après un accident avec la moto de Batman Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021 à 23:21 | | 0 commentaire(s)| A la suite d'une collision impliquant la moto de Batman, entre un caméraman et une doublure, le tournage de "The Flash" a été interrompu. Le blessé a immédiatement été pris en charge par les secours et ses jours ne sont pas en danger.





Accident sur le tournage écossais de The Flash ! Alors qu'il était lui-même sur une moto pour filmer Batman de dos dans ce qui semblait être une scène de course-poursuite, un caméraman a heurté le véhicule sur lequel se tenait la doublure de Ben Affleck et le BatCycle lui est tombé dessus, selon Glasgow Live.





Toujours selon le média, une ambulance a immédiatement été dépêchée et le blessé a été pris en charge en suivant un protocole, avant d'être conduit à l'hôpital. Mais ses jours ne sont pas en danger et ses blessures seraient mineures, si l'on en croit le porte-parole de la Warner interrogé par People.



Le tournage devrait logiquement reprendre sous peu, toujours sous la direction d'Andy Muschietti (Ça). Attendu le 2 novembre 2022 dans nos salles, The Flash met en scène Barry Allen (Ezra Miller) face à deux versions de Batman : celle de Ben Affleck, mais également celle de Michael Keaton, qui reprend le rôle qu'il tenait chez Tim Burton.



Si le synopsis n'a pas été officiellement dévoilé, le héros serait projeté dans une réalité alternative, et le long métrage mettrait un peu plus en avant la notion de multivers, récemment évoquée dans le nouveau montage de Justice League, visible sur OCS.

