The Rocket Man, la tournée Tribute to Elton John arrive enfin en France ! Rédigé par leral.net le Mardi 26 Octobre 2021

Le concert The Rocket Man - A tribute to Sir Elton John est un superbe hommage à l’un des plus grands musiciens de tous les temps ! U...





Source : The Rocket Man, la tournée Tribute to Elton John arrive en France, avec une date à Paris à la Salle Pleyel le 21/10, puis une tournée dans toute la France en 2022. Si vous rêviez de voir Elton John en concert, la tournée Rocket Man est l'occasion d'écouter les succès de cette légende du rock. On vous donne toutes les dates et le lien de réservation.Source : https://www.podcastjournal.net/The-Rocket-Man-la-t...

