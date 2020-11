Théâtre et séries télévisées: Cheikh Seck souligne la différence et salue la percée de la relève Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 10:24 | | 0 commentaire(s)| En entretien avec Leral Tv, l’artiste comédien de la Troupe Ndiankhène, Cheikh Seck a souligne la différence entre le Théâtre (les pionniers) et les séries télévisées (la nouvelle génération). Le célèbre acteur se réjouit de voir aujourd'hui nos productions concurrencer celles des Novélas...

Révélé par la série « Les revenants » où il incarnait le rôle de Bacar, l’artiste comédien Cheikh Seck est une référence dans le monde du théâtre su Sénégal. Sur ses relations avec le réalisateur Amadou Fall, l’invité de Leral Tv revient sur ce volet du paysage culturel sénégalais, la région de Thiès avec sa Semaine nationale de la Culture célébrée chaque année.



De la naissance de « Ndiankhéne » à « Soleil Levant », la relève et le paysage culturel actuellement, l’homme qui pourtant était un enseignant de profession, revient sur ce qui lui a refilé le virus des planches, tout en livrant son analyse sur les changements apportés par la relève, la nouvelle génération…



L’homme qui tient à souligner la différence entre le théâtre et les séries télévisées sénégalaises, salue ce nouvel élan: « Je me réjouis de voir aujourd'hui nos productions concurrencer celles de Novélas... »



