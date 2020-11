Thérèse Faye, nouvelle patronne du FONGIP Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Novembre 2020 à 15:04 | | 0 commentaire(s)|

Les nominations se poursuivent avec le président Macky Sall, parmi les postes nouvellement attribués, Thérèse Faye a été promue au FONGIP. L’aperiste de Fatick s’est d’ailleurs exprimée à la suite de cette promotion, en la magnifiant. « Je tiens à exprimer très sincèrement ma profonde gratitude à Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République […] Les nominations se poursuivent avec le président Macky Sall, parmi les postes nouvellement attribués, Thérèse Faye a été promue au FONGIP. L’aperiste de Fatick s’est d’ailleurs exprimée à la suite de cette promotion, en la magnifiant. « Je tiens à exprimer très sincèrement ma profonde gratitude à Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, qui vient de me renouveler sa confiance en me nommant à la tête du FONGIP ». Après avoir bien accueilli cette nouvelle, la militante de l’ APR, s’est montrée déterminée pour mener à bien sa nouvelle mission. « Je ne ménagerai aucun effort pour consolider les acquis avec l’ensemble des acteurs du secteur afin de contribuer efficacement, aux côtés du Chef de l’État, au combat résolument engagé pour l’émergence de notre cher pays, le Sénégal », rassure la Fatickoise. Pour rappel, Therese Faye etait a l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP).



