Thiadiaye : Pape Djibril Fall et Cie "très honorés" par l'accueil chaleureux de la population de Dieguem (Photos) Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juillet 2022 à 21:50 | | 0 commentaire(s)| Pape Djibril Fall, tête de liste de la coalition Les SERVITEURS/MPR et Cie, ont été bien accueillis à Dieguem. "Nous sommes très honorés par l'accueil et la confiance qui nous ont été accordés par la terre de Dieguem", lit-on sur la page Facebook de M.Fall.















