Thiadiaye : Un militant de “Diomaye Président” perd 5 dents dans des affrontements Des échauffourées entre militants du ministre Oumar Youm et ceux de Diomaye Président, ont éclaté à Thiadiaye, dans le département de Mbour. Selon Walfgroupe.com qui relaie l'information, tout est parti d’une attaque de nervis de la caravane de “Diomaye Président” vers les coups de 23h 25, alors qu’ils battaient campagne pour leur candidat dans la localité.

Lundi 18 Mars 2024 à 16:36

Selon les responsables de la coalition, ce sont des personnes à la solde du ministre maire Oumar Youm, qui ont perpétré cette attaque.



« Pendant une procession dans une ruelle de Thiadiaye, nous avons été attaqués et 7 de nos véhicules ont été caillassés, avec un blessé grave. 2 véhicules venus de Sindia appartenant à Djiby Ciss, la voiture de Babacar Pascal Dione, celle de Serigne Guèye Diop, deux voitures du coordonnateur départemental et le camion de sonorisation ont été complètement caillassés.



Il a fallu des tirs de sommation de notre sécurité pour que ces nervis prennent la fuite », raconte un des responsables de la coalition à Thiadiaye.



Walf ajoute que le responsable de la coalition, Moussa Ngom, a été fortement blessé. Il a perdu 5 dents lors des affrontements, à cause d’une pierre qu’on lui a lancée et a été conduit en urgence au centre de santé de Thiadiaye.



