Thiadiaye se rebelle: Après un accident sur un enfant, poste de police et dos d'âne sont réclamés Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juillet 2021 à 16:58 | | 0 commentaire(s)| Les forces de défense et de sécurité ont eu une rude journée avec la population de Thiadiaye qui a manifesté en brûlant des pneus et barré la route. C'est suite à un accident de voiture où un enfant a été blessé assez grièvement. Les populations réclament un poste de police pour des mesures de sécurité, mais surtout des dos d'âne à travers la route nationale qui est le théâtre de plusieurs accidents, souvent mortels.



