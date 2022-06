Thiant du 4 juin : menace d'affrontements entre Baye Fall et Thiantacounes, Sokhna Aïda délocalise l'événement à Médinatoul Salam Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 17:29 | | 1 commentaire(s)| Le thiant qui devait se tenir à Thiès ce samedi 4 juin 2022, à la Place de France, organisé par Sokhna Aïda Saliou Thioune pour préparer le grand Magal de Touba, a été finalement interdit par le préfet. L'autorité a jugé nécessaire de l'interdire pour éviter des affrontements entre Thiantacounes et Baye Fall, qui ont décidé de barrer la route à Sokhna Aïda. Suite à ces menaces, la célèbre veuve de feu Serigne Cheikh Béthio Thioune, Sokhna Aida Saliou Thioune, a décidé de le délocaliser. “Pour éviter les malentendus, notre guide Sokhna Aïda Saliou Thioune exige qu’on organise ce grand rassemblement dans notre fief à Médinatoul Salam, plus précisément à Thiofel “, demeure de Sokhna Aïda.

Par Mounirou Mbengue (Thiès) et Oumar Ndiaye (Mbour)





